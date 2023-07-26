На Западе назвали виновника провала контрнаступления ВСУ Newsweek: вина в провале контрнаступления ВСУ лежит на НАТО

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

За провал контрнаступления украинских войск ответственны страны НАТО, пишет газета Newsweek со ссылкой на западных аналитиков. По их мнению, члены Альянса безответственно подошли к вопросу определения начала наступления и не обеспечили подготовку ВСУ к нему должным образом.

Хотя этой относительной неудаче есть множество причин, в том числе мощь российской обороны, некоторые эксперты указывают и на менее очевидную причину: НАТО, — говорится в статье.

Военный аналитик Аллан Орр отметил, что Альянс в течение полугода подталкивал Украину к переходу в наступление и при этом не обеспечил ее необходимыми ресурсами и не дал украинским военным достаточно времени для освоения поставленного вооружения. По его словам, в НАТО ожидали, что линия обороны российской армии рухнет из-за низкого морального духа, но этого не произошло.

Эксперт отметил, что «русские адаптировались быстрее, чем были обучены украинцы», в результате чего ВСУ столкнулись с «неприступной оборонительной линией». Это привело к никой эффективности наступления и большим потерям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предлагал США и другим западным союзникам начать контрнаступление раньше и требовал для этого больше оружия и боеприпасов. По его мнению, в этом случае наступательные действия ВСУ могли проходить намного легче, чем сейчас. Зеленский добавил, что затягивание наступления дало российским силам возможность заминировать больше территорий.