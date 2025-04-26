На Западе карикатурой высмеяли требования Зеленского о помощи Times опубликовала карикатуру на Зеленского в стиле фрески Микеланджело

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой президент Украины Владимир Зеленский просит своего американского коллегу Дональда Трампа о помощи. Она подражает фреске Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», но действующими лицами стали известные мировые политики.

Трамп изображен богом, а вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет — ангелами. Зеленский выступает в роли Адама, который с жалобным выражением лица тянется к американскому лидеру. В ответ Трамп показывает просителю средний палец.

Карикатура подписана словами из пословицы: «Когда в Риме, поступай, как римляне». В русском языке есть аналогичное по смыслу выражение: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Таким образом издание высмеяло возможную встречу Трампа и Зеленского на похоронах папы римского.

Ранее американский лидер заявил о возможной встрече с украинским президентом в Риме, куда глава Белого дома прибудет на похороны папы римского Франциска. Он также отметил, что намерен провести переговоры с руководством Италии.

Тем временем, Зеленский указал, что может не успеть 26 апреля на похороны папы римского из-за военных заседаний. При этом ранее он предлагал провести в тот же день в Риме мирный саммит. Украинский лидер добавил, что страну на церемонии в этом случае представят его жена Елена и глава МИД республики Андрей Сибига.