Запад застыл в ожидании возможного прорыва армии России на Украине Bloomberg: Запад напрягся в ожидании прорыва ВС России на Украине

Запад опасается возможного прорыва российской армии на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В Европе и США встревожены тем, что ВС РФ могут добиться еще больших успехов и прорвать «напряженные до предела» линии фронта ВСУ.

Растут опасения, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, прорвавшись через напряженные до предела украинские линии фронта, — сообщили источники агентства.

В материале отмечается, что Украина сталкивается с ежедневными обстрелами. В стране ежедневно выходят из строя объекты энергетической инфраструктуры. Отсутствие систем ПВО и задержка с поставками западного оружия также наносят ущерб ВСУ, говорится в статье.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что у ВСУ под Часовым Яром не хватает ни людей, ни техники, ни правильно организованной работы разведки. По его словам, положение военнослужащих на данном участке фронта из-за этого является крайне тяжелым.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.