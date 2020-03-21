https://static.news.ru/photo/ca1495fc-6c3b-11ea-a0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Z6869 Reinhard Kaufhold/Global Look Press

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии зафиксировал землетрясение магнитудой 3,3 на западе страны.

Эпицентр землетрясения находился в 6 км к северу от города Цкалтубо. Очаг залегал на глубине 8 км. Данных о пострадавших пока нет, передаёт «Интерфакс».

Ранее на территории Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в 7 км к северу от Загреба, а очаг залегал на глубине 10 км. На данный момент известно об одном пострадавшем подростке, который был госпитализирован с травмой головы. Землетрясение привело к разрушениям и даже пожарам. По словам премьера страны Андрея Пленковича, оно стало сильнейшим за 140 лет.