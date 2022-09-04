Представители украинского госпредприятия «Энергоатом» сообщили, что пятый блок Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключили от энергоресурсов после интенсивных обстрелов станции со стороны ВСУ. Отмечается, что решение было принято после повреждения линии связи с энергосистемой Украины. В компании добавили, что в настоящее время для обеспечения работы двух блоков не хватает пропускной способности линии связи, пишут «Известия».
Пятый блок Запорожской АЭС отключили от энергоресурсов после интенсивных обстрелов станции, — сказано в публикации.
На данный момент используется шестой энергоблок, который работает в ограниченном режиме.
Солдаты ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертной группы МАГАТЭ на станции, заявили ранее в Минобороны России. Операция Киева по захвату АЭС началась 2 сентября в районе 23:00 мск. Две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.
ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов. Российская артиллерия, в том числе гаубицы большой мощности «Малка», нанесли удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта.