На ЗАЭС отключили пятый энергоблок из-за обстрелов ВСУ «Энергоатом»: на ЗАЭС отключили пятый энергоблок из-за обстрелов ВСУ

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Представители украинского госпредприятия «Энергоатом» сообщили, что пятый блок Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключили от энергоресурсов после интенсивных обстрелов станции со стороны ВСУ. Отмечается, что решение было принято после повреждения линии связи с энергосистемой Украины. В компании добавили, что в настоящее время для обеспечения работы двух блоков не хватает пропускной способности линии связи, пишут «Известия».

Пятый блок Запорожской АЭС отключили от энергоресурсов после интенсивных обстрелов станции, — сказано в публикации.

На данный момент используется шестой энергоблок, который работает в ограниченном режиме.

Солдаты ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертной группы МАГАТЭ на станции, заявили ранее в Минобороны России. Операция Киева по захвату АЭС началась 2 сентября в районе 23:00 мск. Две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.

ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов. Российская артиллерия, в том числе гаубицы большой мощности «Малка», нанесли удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта.