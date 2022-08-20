На юго-востоке Турции произошло еще одно крупное ДТП, погибли 16 человек

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На юго-востоке Турции в городе Мардин вблизи сирийской границы грузовик на полном ходу протаранил два автомобиля, после чего влетел в стену здания, передает агентство Anadolu. На полосе движения большегруза находилась толпа людей. Сообщается, что инцидент унес жизни не менее 16 человек, 29 пострадали, восемь из них получили тяжелые травмы.

К сожалению, в субботу у нас произошло новое крупное ДТП в том же регионе. Все подразделения мобилизованы. По предварительным данным, у нас 16 жертв, очень много пострадавших, — заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Причиной инцидента стал отказ тормозов у грузовика.

Утром в городе Газиантеп на юге Турции произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, пожарной машины, кареты скорой помощи и автомобиля прямого вещания информагентства «Ихлас». На участке Низип автомагистрали Тарсус — Адана — Газиантеп пассажирский автобус врезался в припаркованные в машины, погибли по меньшей мере 16 человек.