На юге Армении появились два опорных пункта российской военной базы

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В Сюникской области на юге Армении основаны два опорных пункта 102-й российской военной базы. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы, — цитирует его агентство.

Отмечается, что жители приграничных населённых пунктов в Сюникской области опасаются, что новые боевые посты азербайджанской армии в перешедших под контроль Баку Лачинском, Кубатлинском и Зангеланском районах могут угрожать их безопасности

По словам Пашиняна, основание опорных пунктов послужит дополнительной гарантией в деле обеспечения безопасности области. Российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги.

Ранее Пашинян заявил, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который был закреплён не одним десятком договоров. В апреле страны обсудили расширение возможностей 102-й российской военной базы (дислоцируется в Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года), а также создание в Сюникской области филиала этой базы. Как тогда отметил армянский премьер, переговоры по той теме весьма эффективны. Он подчеркнул, что российские погранвойска участвуют в защите госграницы в Сюнике.