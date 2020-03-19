https://static.news.ru/photo/023ad1c0-69ae-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Минздрав Ямайки сообщил о первой смерти от нового типа коронавируса. В настоящее время общее число инфицированных составляет 15 человек.

Обновлённая информация по COVID-19: на Ямайке зафиксирована первая смерть от COVID-19. 15 подтверждённых случаев COVID-19 на острове, — говорится в сообщении министерства в Twitter.

К утру 19 марта в мире насчитывается более 219 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа, жизни 8928 заболевших не удалось спасти. Более 84 тысяч человек выздоровели.

В Италии заболели ещё 475 человек, общее число умерших достигло 2978, заражено 35 713 находящихся в стране. В Иране болеет 17 361 человек, умерли 1135, в Испании 13 716 инфицированных и 598 погибших.

В России зарегистрировано 147 случаев заражения и 6 — выздоровления. За 18 марта заболели 33 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, страны Запада не готовы к пандемии коронавируса. В настоящее время мир стоит на пороге коренных политических и экономических изменений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.