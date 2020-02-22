https://static.news.ru/photo/9e3f5d38-5555-11ea-8ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Госдепартамент и высокопоставленные чиновники из администрации президента США настояли, чтобы заражённые коронавирусом американцы с круизного лайнера Diamond Princess вернулись на родину, вопреки рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). С борта лайнера всего были эвакуированы 340 американцев. 40 граждан США, у которых выявили заболевание ещё на Diamond Princess, поместили в японские больницы, а 14 американцев, у которых коронавирус установили по пути в аэропорт, перевозили в спецзоне самолёта, чтобы изолировать от других пассажиров.

Как сообщает Washington Post, в Вашингтоне разгорелись ожесточённые баталии относительно этих 14 пассажиров с подтверждённым коронавирусом. Сотрудники CDC заявляли, что несмотря на изоляцию, они всё равно являются переносчиками заболевания и их не следовало перевозить со здоровыми пассажирами.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 34 человек, 18 из них прибыли с борта Diamond Princess.

Как писал NEWS.ru, накануне с борта лайнера сошли 10 граждан России, 195 граждан Японии, 84 человека с паспортами Гонконга, а также граждане Камбоджи, Австралии, Великобритании, Филиппин, Аргентины, Израиля, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура, Ирландии, США, Молдавии, КНР, Казахстана, Германии, Румынии, Италии, Португалии и держатели паспортов Тайваня. Изначально круизная компания Princess Cruises заявляла, что на вывод людей потребуется три дня, однако из-за протоколов безопасности этот срок был увеличен.

По состоянию на 22 февраля, жертвами коронавируса стали 2345 человек, 76 228 человек заразились, более 20,6 тыс. выздоровели.