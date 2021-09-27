«На высоком уровне»: Алиев оценил российско-азербайджанские отношения

Отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне, несмотря на то что армянское лобби пытается сформировать трещину между Москвой и Баку. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью агентству Anadolu.

Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и мы открыто обсуждаем все вопросы на уровне президентов, министров обороны, министров иностранных дел, немедленно контактируем и решаем любой вопрос, который беспокоит любую из сторон, — сказал азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что в российско-азербайджанском диалоге нет проблем, связанных с урегулированием какого-либо экстренного вопроса. По его мнению, отношения в целом достаточно позитивные. Президент Азербайджана отметил, что пропагандистские усилия Армении не принесут успеха.

Ранее Алиев заявил, что в целом доволен трёхсторонним соглашением по Карабаху. По его словам, основные вопросы, отражённые в этом документе, решены. При этом Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября по вопросу открытия коридоров.

Также президент Азербайджана заявил, что карабахский конфликт стал частью истории. По его словам, административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет, этот вопрос решён.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.