На выборах в Германии закончились бюллетени

Во время парламентских выборов в Германии произошла нехватка бюллетеней на ряде избирательных участков, сообщает Berliner Morgenpost. Подвоз дополнительных листов осложнён из-за перекрытия улиц во время международного марафона, который проходит параллельно с голосованием.

Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10–15 минут голосование продолжится, — сообщил сотрудник избирательного участка.

Ситуация также осложнена из-за земельных выборов, в результате которых берлинцы должны определить новый состав палаты депутатов.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе со своей супругой проголосовал на выборах в бундестаг. Известно, что он сделал это на избирательном участке, который был организован в школе имени Эриха Кестнера на западе Берлина. Вместе с тем президент призвал немцев прийти на выборы и исполнить гражданский долг, отдав свой голос.

Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Несколько лет назад Меркель заявила о том, что нынешний её срок станет последним и она не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС. На своём посту Меркель находится с 2005 года.