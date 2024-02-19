На ВСУ упала бомба весом 1500 килограммов: новости СВО на утро 19 февраля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Российская газета» сообщила, что ВС России сбросили термобарическую бомбу весом 1500 килограммов на позиции ВСУ в Часовом Яре. По данным издания, ОДАБ-1500 эффективна как на открытой местности, так и против укрепленных объектов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Что известно о сбросе бомбы ОДАБ-1500

Издание пишет, что в первом случае взрывная аэрозоль распыляется горячим облаком над целью. Если же термобарическая бомба используется против укрепленных объектов, то взрывная аэрозоль проникает в окна и воздушные шахты, говорится в публикации.

Как информирует газета, кроме ударной волны и высокой температуры, поражающим фактором ОДАБ является резкий скачок атмосферного давления из-за выжженного взрывом кислорода. Издание отмечает, что использование такого оружия в Часовом Яре намекает на то, что этот город будет следующим после Авдеевки.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские войска вошли на южную окраину населенного пункта Работино в Запорожской области. В публикации канала отмечается, что за последние двое суток Вооруженные силы РФ продвинули фронт на два километра на Запорожском направлении. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Канал отмечает, что Вооруженные силы Украины не успевают подготовить рубежи обороны, погодные условия сказываются на подвозке боеприпасов.

Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении, проинформировал председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ заняли укрепления противника в районе населенного пункта Работино. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Фото: МО Украины

Как ВС РФ штурмовали Авдеевку

При штурме Авдеевки силы штурмовых подразделений 30-й отдельной мотострелковой бригады прорвали оборону противника на северной окраине города на улице Тимирязева, став первыми, кто зашел на Индустриальный проспект, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, тем самым российским бойцам удалось перерезать «дорогу жизни» для солдат ВСУ.

Коц отметил, что такой маневр позволил лишить украинские силы возможности ротации, а также отрезать логистику по доставке боеприпасов и всего остального. Но главным эффектом этого шага стал подрыв морального духа солдат ВСУ, после чего наступление продолжило развиваться быстрыми темпами, уже к 13:00 15 февраля под контролем ВС РФ оказался ключевой перекресток дорог по Индустриальному проспекту.

По его словам, после этого российские войска успешно блокировали вторую «артерию жизни» ВСУ — трассу Авдеевка — Северное. Это помогло помешать отступлению украинских сил и создать плацдарм для дальнейшей атаки, подчеркнул военкор.

Что будет дальше в зоне СВО после взятия Авдеевки

Вооруженные силы России после взятия под контроль Авдеевки двинутся на запад, предположил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он назвал это направление основным в зоне боевых действий.

Кошкин добавил, что Авдеевка была тем опорным пунктом, с которого украинская армия обстреливала Донецк. Эксперт отметил, что успех, идущий по линии боевого соприкосновения, закрепится ВС РФ.

Как ВСУ атаковали РФ

В результате детонации неразорвавшихся ранее кассетных боеприпасов и противопехотной мины ВСУ на территории ДНР пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, их состояние оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая помощь.

Помимо этого, в результате обстрелов со стороны украинской армии повреждены шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка. По словам главы региона, ВСУ использовали ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники.

Что повреждено на Украине

Объект инфраструктуры оказался поврежден в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак. По его словам, инцидент произошел в Мировской общине.

Фото: t.me/dsns_telegram

Возможна ли еще одна попытка контрнаступления ВСУ

Очередная попытка контрнаступления ВСУ возможна в случае серьезной поддержки со стороны стран Запада, заявил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он отметил, что украинские войска все еще сохраняют боеспособность.

Рудской добавил, что военнослужащие из стран НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине. По его словам, они управляют системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня, оперативно-тактическими ракетными комплексами, а также входят в составы штурмовых отрядов.

Современное военное искусство РФ превосходит натовское, это продемонстрировало отражение армией России подготовленного Западом наступления ВСУ летом 2023 года, заявил Рудской. Он указал, что украинские войска понесли серьезные потери, не сумев преодолеть тактическую зону российской обороны.

Как на Украине оценивают объемы помощи от Запада

Страны Европы не смогут передать Киеву те же объемы военной помощи, что и США, если в американском конгрессе не одобрят решение о ее выделении, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что у ее страны в сложившейся ситуации нет плана Б.

Замглавы кабмина подчеркнула, что в Киеве делают выводы о доверии партнерам. Она добавила, что Украине в плане получения помощи нужно иметь «несколько параллельных процессов» даже при наличии «твердых гарантий от союзников».

При этом Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, стоимость которых завышена, и они практически бесполезны во время боевых действий, пишет Bild. Причиной непригодности в том числе является слабость брони от артиллерийских, ракетных и минометных ударов.

Правительство ФРГ, как указано в статье, решило передать БМП Киеву из-за низкой стоимости и более быстрых сроков доставки. В то же время на вооружении бундесвера стоят более модернизированные БМП, уточнила газета.

США должны одобрить новый пакет помощи Украине и отправить в страну необходимое оружие, чтобы не посылать на конфликт своих военнослужащих, в свою очередь заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. По ее словам, главе государства Джо Байдену также необходимо убедить население в том, что финансовая поддержка Киева крайне важна для Вашингтона.

Конгресс лжет американскому народу, когда говорит, что необходимо выбрать между Украиной, Израилем и обеспечением безопасности на границах США, добавила она. По ее словам, в действительности Вашингтон может сделать все сразу.

К чему приближается Зеленский

Западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского считают, что его эффективность «приближается к нулю», заявил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. По его словам, главу государства считают неспособным решать какие-либо вопросы.

Неоднократные попытки уволить Валерия Залужного, занимавшего пост главкома ВСУ, тоже отразились на рейтинге президента, добавил он. В США начинает распространяться мнение, что Вашингтон оказал уже достаточно помощи, а оставшиеся вопросы нужно решать за столом переговоров, выразил мнение эксперт.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Какой прогноз сделал Боррель по украинскому конфликту

Ситуация на поле боя на Украине может быть решена за три месяца, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По мнению чиновника, необходимо не ждать европейских выборов и прикрываться другими причинами, а усилить военные поставки Украине.

Также Боррель заявил, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставки новых типов вооружения. Он уверен, что ситуация на поле боя развивалась бы иначе, если бы Блок вел себя решительнее в данном вопросе, а не ждал европейских выборов или «больше подробностей».

Победу в конфликте на Украине определят не традиционные методы ведения войны, а повсеместное использование дронов и искусственного интеллекта (ИИ), считает Жозеп Боррель. По его словам, технологии определяют «с невероятной скоростью» результат конфликта, а ИИ должен стать ключом к победе.

Оборона ВСУ в зоне спецоперации «сыпется», и Киеву не хватает новых и мотивированных резервов, в свою очередь заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, потребуется всего три месяца на завершение конфликта, если помощь Запада иссякнет.

Военный эксперт также констатировал, что украинские военные демотивированы, часто сдаются в плен и сами открыто заявляют об отсутствии перспектив продолжения борьбы. При этом и в Европе, по его словам, признают, что положение ВСУ «катастрофическое», хотя и «немножко лукавят».

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