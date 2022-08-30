В Москве обсудили демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией

В Москве прошла вторая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ, сообщила пресс-служба МИД Армении. Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы.

Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, провели предметный обмен мнениями по дальнейшей работе и регламенту совместной деятельности комиссий. Подтверждена договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердил указ о создании специальной комиссии по делимитации границ с Азербайджаном. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна. До этого аналогичный указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.