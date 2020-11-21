На встречах Лаврова и Шойгу с Пашиняном российский флаг отсутствовал

https://static.news.ru/photo/603d2032-2be3-11eb-9c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: MID_RF/twitter.com

21 ноября главы МИД и Минобороны РФ прибыли в Ереван. В повестке визита значились встречи с их недавно назначенными армянскими коллегами, а также с премьер-министром Николом Пашиняном. Однако не меньше самих переговоров привлёк внимание их антураж. Так, в частности, на встречах министров с Пашиняном российский флаг отсутствовал.

Наблюдатели обратили внимание, что во время переговоров за спиной премьера Армении стоял флаг его республики. Российского же триколора ни за Лавровым, ни за Шойгу установлено не было.

Как пояснили NEWS.ru в МИД РФ, у каждой страны свои протокольные правила, которые регламентируют в числе прочего и установку флагов.

Возможно, российский флаг не поставили из-за того, что встреча не на одном уровне: глава правительства принимает министра, — отметил наш собеседник.

Позднее эта версия подтвердилась: на переговорах Лаврова и главы МИД Армении Ары Айвазяна российский флаг уже был.

Как ранее писал NEWS.ru, главный вопрос, который обсуждает российская делегация с армянскими министрами — создание межведомственного центра по Нагорному Карабаху. Сергей Шойгу уже отметил необходимость координации действий и недопущение провокаций в регионе со стороны Армении.