«На воре и шапка горит»: Захарова высказалась о поведении Франции МИД РФ возмутился поведением Франции на заседании СБ ООН по Югославии

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Российская сторона возмущена некорректностью поведения Франции, сорвавшей заседание Совета Безопасности ООН по агрессии Североатлантического альянса против Югославии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила мнение, что суть таких действий французских представителей отражается русской поговоркой: «На воре и шапка горит».

Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в пятерку постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в совете временных правил процедуры и других норм его работы, — указала дипломат.

Она также сожалеет о том, что действующий председатель Совбеза Япония пошла на уступки французам, проведя процедурное голосование по пункту повестки дня, поддержанному представителями РФ, КНР и Алжира. В то же время остальные члены СБ ООН воздержались. Она не исключила, что последнее может быть связано с давлением делегаций Запада.

Кроме того, по словам Захаровой, Россия планирует добиться заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. Она отметила, что это стало поворотным моментом в становлении текущей ситуации на Балканах.

Ранее СМИ сообщали, что жители Белграда вышли на митинг в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии. Они призывали власти страны прекратить сотрудничество с Альянсом. Протестующие принесли транспаранты с лозунгами, осуждающими агрессию Блока.