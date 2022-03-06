Из-под обстрела — на свидание: китайцы ищут жён среди украинских беженок

Китайские власти, следящие за публикациями в Интернете, отмечают взрывной рост сообщений в социальных сетях после начала боевых действий на Украине. При этом китайцы часто обсуждают вовсе не военно-политическую ситуацию. Если в Рунете «кровопролитные» споры идут вокруг отношения к политике Кремля, то в Поднебесной блогеры ломают копья вокруг оценки украинских женщин — эти дискуссии иногда настолько горячи, что вынуждают цензоров блокировать некоторых участников.

Счет удалённых постов в соцсетях WeChat , Weibo и Douyin , где китайские одинокие мужчины щедро предлагают беженкам с Украины стол и дом, идет на тысячи. Власти КНР расценивают такие сообщения как поощрение международной торговли людьми и плохо прикрытую организацию проституции.

В первую очередь, удаляются сообщения от разного рода посредников, которые готовы за денежное вознаграждение «импортировать» молодых (18-24-летних) и красивых украинских девушек китайским заказчикам, словно в Интернет-магазине.

По сообщениям ABC-CBN, таких постов с ресурса Douyin удалено 1620 штук. Ресурс Weibo в свою очередь сообщил, что самостоятельно удалил 10 000 сообщений.

Скриншот из Китайской соц. сети

Не болит голова

Военные действия на Украине вызвали к жизни целый пласт китайского интернетного фольклора, в котором преобладает откровенно сексистский и самого низкого пошиба «юмор» в отношении тамошних женщин.

Меня интересуют только украинские девушки. В в связи с моими гуманитарными соображениями я готов принять девушек потерявших дом, — пишут пользователи соцсетей.

Комментарии пользователей в китайской соц. сети

Авторы одних сообщений изощряются в, как им кажется, остроумных ремарках. К примеру о том, что Китай готов приютить беженок с Украины при условии, что те будут не замужем, молоды, красивы и у них «не будет болеть голова».

Скандал получил такое широкое освещение, что даже посольство КНР в Киеве призвало сограждан не смеяться над чужой бедой.

Китайские блогеры отмечают, что мужчины в стране рассматривают гуманитарную ситуацию на Украине как редкую возможность воплотить в жизнь свои самые заветные и ранее неосуществимые эротические фантазии.

Судя по статистике посещений сайта знакомств Meilishka , который специализируется именно на восточноевропейском брачном рынке, число запросов после начала российской специальной военной операции выросло вдвое.

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Владельцем Meilishka, согласно открытым данным, является россиянин Павел Степанец. Он гарантирует своим клиенткам «только состоятельных и образованных женихов». Женихи в его базе данных в самом деле не бедные, поскольку плата за свидание в реале с украинской (иногда с неотличимой от ней белорусской) девушкой может доходить до $12,000. По собственным сведениям Степанца, еще до начала военных действий он свёл с жительницами Украины около 70 китайских холостяков (правда, до брака дошло только восемь пар).

Китайские холостяки проявляли интерес к незамужним украинкам и ранее, однако мало кто имел возможность свои мечты осуществить — в первую очередь по географическим причинам: в отличие от молодых жительниц российского Дальнего Востока, украинкам проще попасть в Европу и Америку, чем в Китай.

А поскольку запретный плод сладок, то в китайском обществе многие годы распространялось убеждение в том, что украинки дадут фору как россиянкам, так и «родным» китаянкам в качестве жен — они якобы менее заражены феминизмом, менее меркантильны, нетребовательны в быту и более привлекательны в постели. А если такая невеста еще и хоть немного говорит по-мандарински и умеет есть палочками, её «рыночная стоимость» взлетает до небес . Посредник может рассчитывать на вознаграждение до $147,000.

К примеру, на сайте Taobao (китайский аналог российского Avito) посредники просят по $30 за видеопоздравление с днем рождения, зачитанном на камеру украинской девушкой. На такие предложения есть спрос — многие китайские мужчины затем пересылают такие поздравления своим друзьям, поскольку знакомство с девушкой из Восточной Европы, даже виртуальное, рассматривается в определенных слоях китайского общества как признак высокого социального (и мужского) статуса.

Кроме того, в процессе вестернизации китайского общества, происходившем последние 30 лет, в стране возникла мода на детей с европеоидными чертами лица. Поэтому китайские мужчины ищут в качестве матерей своих детей белокожих голубоглазых женщин, которые хотя бы частично «разбавят» у потомства монголоидные гены.

Монетизация жены

О том, насколько велик масштаб «влажных мечтаний» китайцев об украинских женщинах, говорит пример некоего Мея Айси, который женился на украинке еще в 2014 году и стал в связи с этим лидером общественного мнения у себя на родине. Предприимчивый Мей превратил своё личное счастье в доходный бизнес: он регулярно выгружает видеозаписи со сценами из своей семейной жизни на сервис Douyin (китайский аналог TikTok) и на сегодня у него там 1,6 миллиона подписчиков.

Жена Мея выступает в роли модели и делового партнера супруга, поскольку на этих видео она то танцует, то плавает в бассейне, то просто ходит, изящно демонстрируя фигуру. Этого более чем достаточно, чтобы подписчики с готовностью платили супружеской паре за возможность просмотра таких бесхитростных клипов. А также за возможность познакомиться с незамужними соотечественницами супруги Мея.

Судя по его видеоблогу, украинские девушки вполне оправдывают ожидания (и стереотипы) потенциальных китайских женихов — даже самых внешне непривлекательных, как сам себя без комплексов характеризует Мей Айси.

Несмотря на безобидный и сугубо семейный характер видеороликов Мея Айси, его аккаунт был заблокирован китайской Интернет-цензурой вскоре после начала кризиса между Украиной и Россией. Причиной стало размещение там видеоклипов с мест боевых действий, что идет вразрез с официальной политикой Пекина о невмешательстве в этот конфликт.

На чужой беде счастья не построишь

Госорганы КНР по надзору за киберпространством считают в высшей степени неэтичным и политически неприемлемым, когда соотечественники пытаются решать свои матримониальные проблемы за счет жителей воюющей страны. Об этом сообщало китайское англоязычное издание South China Morning Post,

Но успех Мея Айси уже привлек множество последователей. Так, 27-летний Сяо Хей из Гуанчжоу и его украинская жена Яна, заключив брак в 2019 году, тоже запустили собственный двуязычный видеоблог под говорящим названием «Как бедный китаец женился на прекрасной украинке».

Примечательно, что в то время как имеющие украинских, и вообще славянских, жен китайские мужчины на бытовом уровне воспринимаются как мачо, если китаянка вздумает выйти замуж за иностранца, это будет воспринято едва ли не как измена национальным интересам страны.