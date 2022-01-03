На видео попал паранормальный световой шар

В Великобритании камера видеонаблюдения зафиксировала световой шар, который озадачил пользователей Сети и вызвал интерес у исследователей паранормальных явлений. На записи видно, как в кадре появляется светящийся шар в воздухе, который перемещается по улице. Об этом сообщает британское издание Metro.

Это невероятно! Это настоящая тайна — причина, по которой шар так перемещается. Это лучшее видео в этом году, — заявил председатель ассоциации научного изучения аномальных явлений Крис Ромер.

Хозяйка дома, камера которой записала таинственный шар, рассказала, что до сих пор не понимает, как такое возможно. Он добавила, что сама в паранормальные явления не верит. Некоторые пользователи отметили, что свет, похоже, исходит от человека в темноте, который плохо записался на видео из-за включенного фонаря на своём телефоне.

Ранее сообщалось, что американские пользователи Twitter восхитились видео с российской «краснокнижной» амурской тигрицей по кличке Светлая и её тигрятами. Животные обитают на территории Еврейской автономной области (ЕАО). Многие отметили красоту животных в условиях холодной зимы. Некоторые выразили свою озабоченность из-за суровых условий, в которых проживают тигры.