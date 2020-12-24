На входе в Европу: Китай создаёт форпост на Балканах

Западные Балканы становятся ареной нарастающего китайского влияния. Об этом говорится в докладе британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). Эксперты видят в этом перспективу для геополитического соперничества с Евросоюзом. Конкурентной силой тем не менее вполне может выступать и Россия.

Балканский регион рассматривается властями КНР как ключевая точка доступа к Центральной Европе и соседним странам в рамках инициативы «Один пояс — один путь». На практике китайскому грузовому судну намного проще и дешевле остановиться в порту греческого Пирея, а затем транспортировать свои товары автомобильным и железнодорожным путём в Европу, вместо того чтобы добираться до северных и более дорогих гаваней Роттердама или Гамбурга. По расчётам Пекина, Балканы — всего лишь транзитный коридор к более прибыльным западноевропейским рынкам, где находятся его реальные интересы, констатируют эксперты RUSI.

Ранее КНР проводила ежегодные саммиты «17 + 1» с государствами Восточной и Южной Европы для обсуждения инвестиционных возможностей. Затем Пекин перешёл к более уверенным действиям. Стартовой точкой стал как раз Пирей. Китайская China Ocean Shipping Company инвестировала около €600 млн в его портовые сооружения и получила возможность контролировать местную инфраструктуру.

Китайцы вкладывали свои средства и в те страны, которые находятся севернее. Объём торговли между Сербией и КНР регулярно демонстрировал рост. Так, он превысил €2,1 млрд в 2018 году. С китайскими инвестициями в размере $10 млрд Сербия возглавляет список стран Центральной и Восточной Европы, которые интересуют китайских инвесторов. Флагманский инвестиционный проект Китая в регионе, как отмечают британские аналитики, — это железнодорожная линия, соединяющая Белград и Будапешт.

Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Китай, как и любая другая крупная держава, будет использовать свои иностранные инвестиции в качестве политического рычага для получения уступок в тех случаях, когда речь заходит о вызывающих озабоченность международного сообщества проблемах прав человека в КНР, например о массовом заключении мусульман-уйгуров в Синьцзяне или репрессиях в Тибете, — говорится в исследовании RUSI. — В качестве примера можно привести Сербию, ближайшего союзника Пекина на Балканах, которая уверенно защищает китайскую политику в Синьцзяне.

В исследовательской среде полагают, что для политических элит балканских стран предпочтительнее вести дела с Пекином, чем с Брюсселем. Китайское руководство не будет читать им лекции о свободе слова или правах человека, а также не будет препятствовать сомнительным деловым сделкам, политике «откатов» или другой коррупционной практике. Кроме того, как среди балканских политических элит, так и в общественном мнении надёжно укрепился образ Китая как гаранта экономического роста, помогающего сохранить рабочие места и предотвратить сползание в нищету.

В этом заключается проблема для российской стороны, которая также усиливает своё политическое влияние на Балканах, но посредством различных культурных, религиозных и энергетических инициатив. Пекин сосредоточен на развитии той инфраструктуры, которая нуждается во вливаниях из-за недостатка внимания со стороны западных инвесторов. Однако если, по оценкам экспертов, главная цель России на Западных Балканах заключается в том, чтобы воспрепятствовать расширению зоны влияния НАТО и ЕС, подход Китая пока что сводится к принципу «сначала бизнес, потом политика». Но это не снимает всех рисков.