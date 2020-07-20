На венесуэльском телеканале коронавирусом заразились сразу 45 человек

https://static.news.ru/photo/3cc32080-caa3-11ea-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Венесуэле сразу 45 сотрудников государственного телеканала «Венесолана де телевисьон» одновременно заразились коронавирусом.

Об этом в своём Twitter сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес. По его словам, положительный результат теста на коронавирус получил в том числе руководитель канала Фредди Ньяньес.

Сегодня мы выяснили, что 45 храбрых и достойных работников VTV, включая президента Фредди Ньяньеса, получили положительный результат теста на COVID-19, — написал министр.

En el dÃ­a de hoy hemos detectado que 45 valientes y dignos trabajadores de VTV. Incluido su pdte, Freddy ÃaÃ±ez, han resultado positivos para Covid 19. En los actuales momentos estamos realizando el barrido epidemiolÃ³gico del total de personal de la planta y tendremos ... — Jorge RodrÃ­guez (@jorgerpsuv) July 20, 2020

В данный момент проводится эпидемиологическая проверка всего персонала телеканала, передаёт ТАСС. На сегодняшний день в Венесуэле число подтверждённых случаев коронавируса достигло 11 891. Жертвами заболевания стали 112 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус обнаружили у 17 студентов и одного сотрудника, проживающих в общежитии Ивановского госуниверситета на улице Смольной. Ранее COVID-19 выявили у 10 человек в другом общежитии этого учебного заведения, на улице Мальцева.