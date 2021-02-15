На Вануату зафиксирована серия сильных землетрясений

https://static.news.ru/photo/696f1bfc-7f62-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В акватории Кораллового моря в 88 км на запад от города Порт-Вила, столицы островного государства Вануату, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Толчки были зафиксированы в 03:49 по московскому времени. Интенсивность землетрясения оценивается как «разрушительное».

Также в 04:32 по московскому времени в 75 километрах от Порт-Вилы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Оно оценивается как «очень сильное».

Американские сейсмологи оценили магнитуду этих событий в 6,2 и 5,5, соответственно. Также они зафиксировали подземный толчок амплитудой 5,5. Он произошёл в 04:22 по московскому времени.

О разрушениях не сообщается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Тихом океане возле относящейся к Новой Каледонии группе островов Луайоте произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в Геологической службе Соединённых Штатов.