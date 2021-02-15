На Вануату зафиксирована серия сильных землетрясений

В акватории Кораллового моря в 88 км на запад от города Порт-Вила, столицы островного государства Вануату, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Толчки были
Также в 04:32 по московскому времени в 75 километрах от Порт-Вилы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Оно оценивается как «очень сильное».
Американские сейсмологи
О разрушениях не сообщается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Тихом океане возле относящейся к Новой Каледонии группе островов Луайоте произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в Геологической службе Соединённых Штатов.