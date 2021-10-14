На улицы Тбилиси вышли тысячи людей в поддержку Саакашвили

В Тбилиси начался митинг сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения. Как сообщает РИА Новости, акцию, в которой принимают участие тысячи человек, устроила оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является бывший глава государства.

Организаторы со сцены поприветствовали собравшихся. На экранах отображается фотография Саакашвили. Митинг многолюдный, центральная площадь столицы заполнена людьми, сторонники политика продолжают прибывать. Поддержать Саакашвили и требовать его освобождения пришли люди разных возрастов, некоторые с маленькими детьми, — сообщает агентство.

Правоохранители перекрыли движение автотранспорта на всех прилегающих к на площади Свободы улицах, в том числе проспект Шота Руставели, улицы Пушкина и Леонидзе. При этом пешком беспрепятственно могут пройти все желающие.

Telegram-канале «Протесты в мире» отметил, что на митинг вышли около 50 тысяч человек.

Саакашвили был арестован сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

Ранее сообщалось, что власти Грузии не передадут Украине бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.