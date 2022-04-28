На улицы Еревана вышли протестующие с требованием отставки Пашиняна

Фото Gevorg Ghazaryan /Global Look Press

В Ереване снова люди вышли на массовые протесты. Их главное требование отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Между демонстрантами и полицией произошла стычка. Видео с места опубликовало РИА Новости.

Когда один из лидеров оппозиции Ванецян (Артур Ванецян — бывший директор Службы национальной безопасности Армении — прим. ред.) объявил о завершении акции, возникла потасовка между демонстрантами и полицией. Стычку удалось прекратить после вмешательства Ванецяна и призыва не поддаваться на провокации, — говорится в сообщении агентства.

По данным Sputnik Армения, стычка произошла из-за «хулиганского поведения» правоохранителей. Такое заявление сделал пресс-секретарь армянской партии «Отечество» Сос Акопян. Он уточнил, что демонстранты начали спорить с полицией, а те в свою очередь вели себя провокационно и пытались бить митингующих. Акопян подчеркнул, что в движении будут действовать исключительно по закону, и законными способами добиваться смены власти.

25 апреля также проводилась акция протеста. Демонстранты собрались у церкви Святого Креста и двинулись в сторону центра города. По мнению протестующих, нынешняя политика губительна для страны и грозит потерей государственности. Кроме того, 1 мая оппозиция намерена организовать митинг побольше, когда к ним присоединятся единомышленники из областей, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.