https://static.news.ru/photo/bc9c15a4-3ac1-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: koalasofnyc/instahram.com

На улицах Нью-Йорка появились плюшевые коалы, которые собирают пожертвования на восстановление Австралии после пожаров.

Как пишет Lonely Planet, игрушки прикрепили на фонарные столбы. На каждой из них есть QR-код, который направляет людей на специальный сайт помощи. Акцию организовал нью-йоркский офис австралийского креативного агентства.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкие студенты выпустили эротический календарь для борьбы с пожарами в Австралии. Часть доходов от его продаж они перечислили организации, занимающейся помощью животным в Австралии, на территории которой бушуют природные пожары. Будущие ветеринары выпустили две версии календаря — с обнажёнными девушками и молодыми людьми. Вместе с учащимися в проекте приняли участие животные: кошки, собаки, лошади, еноты, альпаки, а также хищные птицы.