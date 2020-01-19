На улицах Нью-Йорка появились плюшевые коалы, которые собирают пожертвования на восстановление Австралии после пожаров.
Как
Как писал NEWS.ru ранее, немецкие студенты выпустили эротический календарь для борьбы с пожарами в Австралии. Часть доходов от его продаж они перечислили организации, занимающейся помощью животным в Австралии, на территории которой бушуют природные пожары. Будущие ветеринары выпустили две версии календаря — с обнажёнными девушками и молодыми людьми. Вместе с учащимися в проекте приняли участие животные: кошки, собаки, лошади, еноты, альпаки, а также хищные птицы.
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