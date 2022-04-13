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Мир

На Украину вместо Байдена поедет Блинкен

Politico: Блинкен может поехать на Украину вместо Байдена
02:58, 14 апреля 2022
На Украину вместо Байдена поедет Блинкен Энтони Блинкен Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press
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В Белом доме рассматривают возможность отправки своего представителя на Украину вместо президента Джо Байдена, сообщает издание Politico cо ссылкой на неназванных американских должностных лиц. Отмечается, что в качестве кандидатов рассматриваются госсекретарь Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Речь идёт о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

США рассматривает возможность отправки в Киев госсекретаря Энтони Блинкена или главу Пентагона Ллойда Остина, — сказано в публикации.

Автор статьи уточнил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль, по информации издания, по-прежнему остаются глава государства Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Читатели американского портала Breitbart ранее выразили своё сомнение по поводу правильности политического курса Вашингтона в отношении России. Многие с тревогой восприняли публикацию о глобальном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, сильно ударил по Германии. Некоторые пользователи обвинили европейцев в том, что они поспешили с мерами против Москвы.

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