На Украину доставили первую партию угля из США

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Финские политики и чиновники обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать её вне контрольно-пропускных пунктов. С обращением к правительству по этому поводу выступил экс-министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен, сообщает телерадиокорпорация Yle.

Издание приводит мнение экспертов в области строительства, которые сочли идею неуместной. Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог, —...