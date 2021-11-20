На Украину доставили первую партию угля из США

Первая партия в 60,5 тысячи тонн угля доставлена морем на Украину. Доставить топливо из-за океана должны ещё шесть судов, сообщается на сайте украинской частной компании «ДТЭК Энерго», входящей в холдинг бизнесмена Рината Ахметова.
Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углём из США и Колумбии. <...> Объём первой поставки составил 60,5 тыс. тонн, — отмечается в сообщении.
Партия угля предназначена для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго». Всего договорённость с международными поставщиками предусматривает импорт семи таких партий.
Из них пять поставок с углём из США и две поставки из Колумбии. Объём каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. тонн. <...> Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021-го — января 2022 года, — пояснили в компании.
Данные поставки в компании назвали «временной мерой для покрытия дефицита топлива», поскольку приоритетными остаётся использование угля украинской добычи.
Ранее стало известно, что энергетический кризис на Украине создан искусственно, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, за это несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. Они признали кризисную ситуацию, но встали на колени перед Белоруссией и просят о предоставлении аварийных перетоков электроэнергии.