На Украине Зеленскому пригрозили тюремным сроком из-за Кличко

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить восьмилетний тюремный срок за попытку снять с должности главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Об этом заявил украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль на своём сайте.
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То есть, если президент Зеленский решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому освобождению незаконно назначенного чиновника, — пояснил Москаль.
Он также добавил, что киевский мэр «контролирует» две трети депутатского корпуса Киевского городского совета.
18 августа Кличко в эфире «Украинского радио» заявил, что власти Украины дали задание испортить его репутацию. Он пояснил, что силовики с весны текущего года проводят регулярные обыски на коммунальных предприятиях украинской столицы. Кличко назвал произошедшее давлением на него лично, а также подавлением местного самоуправления. Градоначальник Киева убеждён, что власти пытаются создать условия для его увольнения и назначения на должность мэра «залётного ставленника».
50-летний Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года.