На Украине Зеленскому пригрозили тюремным сроком из-за Кличко

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить восьмилетний тюремный срок за попытку снять с должности главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Об этом заявил украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль на своём сайте.

Он сослался на решение Конституционного суда страны, по которому пост главы КГГА может занимать политик, победивший на выборах главы города. Другие лица по закону не могут занимать эту должность. Москаль добавил, что решение является окончательным и не может быть обжаловано, а его невыполнение влечёт лишение свободы до восьми лет.

То есть, если президент Зеленский решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому освобождению незаконно назначенного чиновника, — пояснил Москаль.

Он также добавил, что киевский мэр «контролирует» две трети депутатского корпуса Киевского городского совета.

18 августа Кличко в эфире «Украинского радио» заявил, что власти Украины дали задание испортить его репутацию. Он пояснил, что силовики с весны текущего года проводят регулярные обыски на коммунальных предприятиях украинской столицы. Кличко назвал произошедшее давлением на него лично, а также подавлением местного самоуправления. Градоначальник Киева убеждён, что власти пытаются создать условия для его увольнения и назначения на должность мэра «залётного ставленника».

50-летний Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года.