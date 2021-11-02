На Украине Зеленскому предрекли судьбу Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. В подборе кадров он допускает такие же серьёзные ошибки, как сбежавший президент, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича, — подчеркнул политик.

Он назвал сегодняшнюю ситуация на Украине повторением преддверия событий на Майдане в 2013 году, и обратился к Зеленскому с предупреждением.

Владимир Александрович, мы от вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо, — указал Мураев.

По его мнению, сейчас ситуация в стране обостряется, а новый кризис может привести к разделу Украины соседями.

Ранее стало известно, что информация о наличии офшоров у Владимира Зеленского перечеркнула его перспективы переизбраться на второй срок, заявил Евгений Мураев. До появления «досье Пандоры» украинский лидер «жил» мыслями о продолжении карьеры президента, о чём говорят его рассуждения об электоральных симпатиях, отметил политик.