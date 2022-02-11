Член оппозиционного блока назвала Зеленского «злым и мстительным клоуном»
Экс-депутат Рады Бондаренко раскритиковала политику Зеленского
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:25, 12 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
Читайте нас в Google Новости
Экс-депутат Рады Елена Бондаренко негативно высказалась о политике президента Украины Владимира Зеленского по поводу его борьбы со СМИ. Она выразила мнение, что это сильно ударит по имиджу главы государства и сведёт уровни поддержки президента к минимуму, передаёт телеканал «НАШ».
Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор <...> никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было, — сказала она.
По её словам, это свидетельствует о том, что «это явно политическая месть». Бондаренко напомнила, что в эфире заблокированных телеканалов могли звучать мнения относительно внешней политики Украины, которые отличались от официальной позиции власти.
Растёт армия обиженных властью. А это значит, что скоро на табло вместо 17% поддержки на нынешний момент у Зеленского будет 0%, — добавила Бондаренко.
Ранее негодование действиями Киева выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, данная блокировка свидетельствует об установлении цензуры в стране, поскольку является не первой за последнее время.
В начале февраля видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты каналов UkrLive и «Первый Незалежный». Редакции СМИ назвали данные действия актом цензуры, но смогли перевести каналы на другую площадку и продолжить вещание.