Железнодорожного сообщения между Украиной и Белоруссией больше нет, заявил глава правления «Укрзализныци» («Украинские железные дороги») Александр Камышин. Он подчеркнул, что ранее обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не везти эшелоны с российской техникой в сторону Украины, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять <...> приказы и не везти российские эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Белоруссией нет, — заявил он.

В пресс-службе белорусского Минтранса сообщили РИА Новости, что грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля на фоне российской военной спецоперации. Перевозки пассажиров были остановлены из-за пандемии коронавируса.

Глава Бурятии и председатель комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов ранее заявил, что власти Украины задержали девять тысяч российских железнодорожных вагонов. Он предложил президенту РФ Владимиру Путину списать задолженности по лизинговым платежам в счёт арестованной за границей техники.

«Укрзализныци» ранее объявила о национализации российских железнодорожных вагонов, находящихся на Украине. Она коснётся более трёх тысяч вагонов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать имущество «российских пропагандистов» «по мотивам общественной необходимости».