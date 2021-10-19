На Украине заявили об энергетической катастрофе

Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте организации. Он был обнародован после того, как партия «Батькивщина» потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и повышением цен на тарифы ЖКХ.

Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти, — говорится в сообщении.

Эксперты предупреждают, что это может оказать пагубное влияние на национальную экономику. Ситуация может вызвать сокращения на предприятиях, закрытие компаний, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в бюджеты.

Ранее лидер одной из оппозиционных партий Украины «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила, что в стране разворачивается полномасштабный энергетический кризис. На выступлении в Верховной раде 19 октября она призвала ввести режим чрезвычайного положения и принять национальную программу действий. Политик призвала немедленно организовать совещание с премьер-министром, пересмотреть бюджет и «внедрить неотложные меры на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период».