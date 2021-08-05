На Украине заявили об активной стадии противоминных учений в Чёрном море

Активная фаза противоминных учений «Дайв-2021» началась в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в манёврах принимают участие представители военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, Болгарии, Грузии, Румынии, США и Украины.

В пресс-службе ВМС Украины добавили, что военнослужащие отработают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров и оказание медицинской помощи с задействованием барокамеры. Позднее планируется тренировка операций по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам.

Ранее директор Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Чёрное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за учений НАТО. По его словам, нагнетание военно-политической напряжённости непосредственно у рубежей России несёт в себе конфронтационный заряд. Как пояснил Пилипсон, меры по обеспечению национальной безопасности с помощью дипломатических и других инструментов будут приниматься и дальше.