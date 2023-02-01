На Украине заявили о желании вернуть стране статус ядерной державы Посол Украины Макеев: Киев начнет дискуссию о возврате стране статуса ядерной державы

Фото: Eibner-Pressefoto/Uwe Koch / www.imago-images.de / Global Look Press

Посол Украины в германии Алексей Макеев рассказал Deutsche Welle (немецкое издание внесено Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента), что власти страны хотят вновь поднять вопрос о возврате ей статуса государства с ядерным оружием. Дипломат указал на то, что Будапештский меморандум себя «не оправдал». Он пояснил, что в этом случае, только «ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности».

Мы не получили полной поддержки в области безопасности от Соединённых Штатов и Соединённого Королевства, других ядерных держав. Только ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности, — сказал Макеев.

Представитель Украины не стал уточнять, каким образом Киев планирует осуществить данный план.

Американское руководство планирует выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. В статье при этом не сообщается, о каких именно ракетах идет речь. В материале отмечается, что новые поставки могут включать в себя и другие боеприпасы и вооружения.