На Украине заявили о задержании «бывшего мужа Поклонской»

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Акция «Бессмертный полк» может состояться на территории Украины, если жители пожелают в ней участвовать. Об этом заявил на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, добавив, что им нужно будет обеспечить безопасность. Его слова приводит ТАСС.

Мы это дело приветствуем. И если там будет обеспечена безопасность участников этого движения, конечно, оно состоится (на Украине. — NEWS.ru). И я представляю, с какой душевной радостью, с какой теплотой...