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Мир

На Украине заявили о задержании «бывшего мужа Поклонской»

12:56, 14 апреля 2022
На Украине заявили о задержании «бывшего мужа Поклонской» Руководитель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»  Мариупольского горсовета Владимир Клименко Фото: vk.com/oppo_platform
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали в Одессе, предположительно, бывшего мужа экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, сообщило издание «Украина.ру» в своём Telegram-канале. Речь идёт о руководителе фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Мариупольского горсовета Владимире Клименко.

Эту информацию прокомментировала сама бывший прокурор и экс-депутат Госдумы.

С человеком, которого называют моим «бывшим мужем», задержанным сотрудниками ДБР в Одессе, не знакома, — написала Поклонская в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять его на военнослужащих, попавших в плен в ходе российской спецоперации.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Зеленскому нет дела до пленных украинских солдат. Он намерен обменять Медведчука на иностранных военных, которые находятся в Мариуполе. Задержание политика он назвал сведением Киевом политических счётов и уничтожением главной оппозиционной силы в стране.

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