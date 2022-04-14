На Украине заявили о задержании «бывшего мужа Поклонской»
Сергей Попов
Сергей Попов
12:56, 14 апреля 2022
Руководитель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Мариупольского горсовета Владимир КлименкоФото: vk.com/oppo_platform
Читайте нас в Google Новости
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали в Одессе, предположительно, бывшего мужа экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, сообщило издание «Украина.ру» в своём Telegram-канале. Речь идёт о руководителе фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Мариупольского горсовета Владимире Клименко.
Эту информацию прокомментировала сама бывший прокурор и экс-депутат Госдумы.
С человеком, которого называют моим «бывшим мужем», задержанным сотрудниками ДБР в Одессе, не знакома, — написала Поклонская в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять его на военнослужащих, попавших в плен в ходе российской спецоперации.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Зеленскому нет дела до пленных украинских солдат. Он намерен обменять Медведчука на иностранных военных, которые находятся в Мариуполе. Задержание политика он назвал сведением Киевом политических счётов и уничтожением главной оппозиционной силы в стране.