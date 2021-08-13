На Украине заявили о возможности ЕС снять санкции с РФ из-за ошибки Киева

Европа может в ближайшее время снять санкции с России, предположил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Политик считает , что на такой шаг западные лидеры могут решиться из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения. Мураев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не провёл конституционную реформу, которая предполагает децентрализацию власти и принятие закона об особом статусе Донбасса.

Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провёл, — добавил экс-депутат.

Причиной возможного снятия санкций он называет то, что экономические ограничения против Москвы ударили по товаропроизводителям Евросоюза, и они теперь недополучают «десятки миллиардов».

Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию [Ангелы] Меркель, должны нести убытки, а их власть — бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнём поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». <...> Поверьте, им плевать на Украину, — подчеркнул Мураев.

Ранее стало известно, что Евгений Мураев раскритиковал работу президента Владимира Зеленского. Он отметил, что испытывает «испанский стыд» за методы, которыми пользуется украинский лидер. Зеленский, по мнению политика, пришёл к власти за счёт спекуляции на чувствах украинцев, а президентский пост занял благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании.