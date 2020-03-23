Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил о том, что страна может развалиться из-за кризиса, который связан с распространением коронавируса нового типа.
Эксперт сообщил, что Украина неустойчива, так как «ещё не состоялась как государство».
В последнее время она всё делает для того, чтобы вообще не состояться как государство, — привели слова Дмитрия Гордона на портале «Газета.ru».
Он добавил, что на Украине идёт развал государственных институтов.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за приближение развала страны. Политик отметил, что это связано со снятием неприкосновенности депутатов Верховной рады.