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Вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун сообщил о том, что для окончательной победы над коронавирусом нового типа Европе может понадобиться два года.

Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года. Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем. Чтобы...