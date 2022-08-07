На Украине заявили о резком росте цен на газ для производств

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На Украине сообщили о резком росте цен на газ для промышленных производств, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что июле стоимость кубометра газа составляла около 30 гривен ($0,82 по курсу Нацбанка Украины), а в настоящий момент стоимость уже достигла отметки в 45 гривен ($1,23). В совокупности закупочные цены на газ для предприятий выросли на 50%.

Согласно имеющимся данным, в прошлом месяце газ для бизнеса стоил около 30 гривен за кубометр, ближе к началу августа цены поднялись до 34 гривен, а за последнюю неделю достигли отметки в 45 гривен, — сказано в публикации.

Аналитики отмечают, что ближе к сентябрю цены на газ для украинской промышленности вырастут значительно относительно июля, так как топливо летом, как правило, закупается заранее.

Немецкий телеканал ARD ранее спрогнозировал Германии протесты этой зимой из-за подорожания энергоносителей и основных товаров. Журналисты указали на то, что в настоящее время в Берлине проходят акции протеста под лозунгами «Восстание» и «Гражданская война».

Такие же настроения можно наблюдать в Баварии и Саксонии, сообщают авторы сюжета. В Германии власти ожидают рецессию в экономике из-за кризиса с энергоресурсами, которые лишили конкурентного преимущества национальную промышленность.