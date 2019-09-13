МИД Украины заявил о продолжении работы по прекращению договоров с Россией и СНГ. Так в ведомстве отреагировали на сообщения СМИ о приостановке этого процесса после прихода к власти Владимира Зеленского.
Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась, — говорится в заявлении МИДа, которое приводит ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что продолжительность пересмотра договорно-правовой базы вызвана процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов на Украине.
Ранее News.ru писал, что после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Последним документом, утратившим силу, стал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между двумя странами. Его действие прекратилось 1 апреля.