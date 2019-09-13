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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может пройти на полях предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, сейчас нет чётких договорённостей на этот счёт, передаёт ТАСС. Контакт ради контакта на любом уровне, наверное, сам по себе имеет значение с точки зрения направления сигнала, —...