Инициатива по поставкам зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами сделки выступили Турция и ООН. Официальный срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.
Инициатива по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море продлена еще на 120 дней. Такое решение было принято только сейчас в Стамбуле. Гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция, — написал Кубраков.
Также он рассказал, что власти Украины обратились к партнерам по зерновой сделке с предложением продлить ее минимум на год и добавить к ней порт Николаева.
Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить продление на год зерновой сделки, а также транспортировку из РФ удобрений и аммиака.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в подготовке продления действия зерновой сделки есть положительные подвижки. Однако сначала, по его словам, необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей.