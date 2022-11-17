На Украине заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней В Мининфраструктуры Украины заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива по поставкам зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами сделки выступили Турция и ООН. Официальный срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

Инициатива по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море продлена еще на 120 дней. Такое решение было принято только сейчас в Стамбуле. Гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция, — написал Кубраков.

Также он рассказал, что власти Украины обратились к партнерам по зерновой сделке с предложением продлить ее минимум на год и добавить к ней порт Николаева.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить продление на год зерновой сделки, а также транспортировку из РФ удобрений и аммиака.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в подготовке продления действия зерновой сделки есть положительные подвижки. Однако сначала, по его словам, необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей.