Украина уведомила Россию о повышении тарифов на транзит нефти «Укртранснафта» предупредила «Транснефть» о росте тарифов на транзит нефти

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

«Транснефть» получила обращение от «Укртранснафты» о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин. По его словам, руководство «Транснефти» изучит документ и направит его в ФАС и Минэнерго.

Мы изучаем эти предложения, готовим соответствующие сообщения в государственные органы России — ФАС и Минэнерго, — сказал Демин.

16 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновились. Подача нефти была остановлена из-за повреждений трансформаторной станции на Украине. Он подчеркнул, что урон был нанесен в результате ракетных ударов со стороны России. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили. Также Сийярто отметил, что в результате атак сам нефтепровод не пострадал, поврежденной оказалась лишь трансформаторная станция, необходимая для подачи электричества.

По словам энергоэксперта Владимира Демидова, странность, связанная с повреждением нефтепровода «Дружба», связана с тем, что инцидент произошел именно на направлении, ведущем в Венгрию. Он предположил, что этот участок мог быть поврежден с целью намеренно отключить страну от поставок российского топлива.