На Украине заявили о потере «уникальной возможности»

Украина отказалась обращаться к США с просьбой предоставить статус основного союзника вне НАТО, что обернулось потерей «уникальной возможности» для Киева. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения, — отметил политик.

По его словам, рамочное соглашение в сфере обороны, которые было подписано в рамках переговоров лидеров США и Украины, «не имеет и части тех преимуществ», которые Киев мог бы получить в статусе основного союзника США вне НАТО.

Гончаренко выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина, по его мнению, всё ещё «боится заявлять о собственной внешнеполитической позиции». Он подчеркнул, что НАТО и ЕС является «основной стратегической целью» Киева.

Защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается, — заключил депутат.

Ранее украинские власти отказались просить у США статус главного союзника вне НАТО. Как отмечается, этот шаг не будет способствовать приближению к закреплённому Конституцией курсу евро-атлантической интеграции и членству в НАТО. По словам властей, лидеры Украины и США уже обозначили формат сотрудничества в сфере безопасности и подобные обращения не несут никакой практической значимости.