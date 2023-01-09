На Украине заявили о новых гарантиях по поставкам оружия от Италии La Repubblica: Италия предоставила Украине новые гарантии по поставкам вооружений

Фото: Fabrizio Corradetti / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил итальянскому изданию La Repubblica, что страна получила от Италии новые гарантии поставок оружия. Он при этом уточнил, что количество и тип оружия зависят от нескольких факторов. Представитель офиса Зеленского не стал при этом уточнять, о каких факторах идет речь.

У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят от нескольких факторов, — сказал Подоляк.

Ведущие западные страны, включая США, Германию и Францию, заявили о поставках Киеву наступательной бронетехники западного производства.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, ранее сообщила пресс-служба Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось. В Белом доме уточнили, что объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.