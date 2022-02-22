На Украине заявили о невозможности выполнить требования Путина

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон видит по всей Восточной Украине «зелёных человечков». Они не носят форму, но ведут себя как военные РФ, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы назвали их зелёными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут...