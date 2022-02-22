На Украине заявили о невозможности выполнить требования Путина
Премьер Украины Шмыгаль: выполнение требований Путина невозможно
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:10, 23 февраля 2022
Денис ШмыгальФото: dshmyhal/facebook.com
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что невозможно выполнить требования, которые 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин. Одним из условий нормализации отношений между Москвой и Киевом российский лидер назвал признание Крыма российским, что является невыполнимым, отметил чиновник в эфире телеканала ICTV.
Также Путин назвал таким условием отказ Украины от вступления в НАТО.
Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно, — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее стало известно, что Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины, заявил Владимир Путин. Он отметил, что «Россия услышала» слова Зеленского о наличии у Украины ядерного оружия. По мнению Путина, Украине не хватает только системы обогащения урана, но это проблема, «которая решается достаточно просто».