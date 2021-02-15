На Украине заявили о невозможности выполнить Минские соглашения

https://static.news.ru/photo/44392438-6fb0-11eb-8651-96000091f725_660.jpg Гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения в ДНР Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не может выполнять Минские соглашения в том формате, в котором они прописаны на текущий день.

Он уточнил, что страна в любом случае не может отказаться от взятых на себя обязательств, прописанных в документе, однако и выполнить их также не может. Кроме того, в Киеве не считают этот документ ни законом, ни международным договором. При этом политик уточнил, что Минские соглашения всё ещё остаются той самой возможностью урегулировать конфликт на Донбассе.

Речь идёт об очередности проведения местных выборов в Донбассе и передаче контроля на границе Украины и России, — сказал Резников.

Он пояснил, что для этого Киев должен быть уверен в безопасности участников голосования. В свою очередь, по словам политика, Москва настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность, передаёт «Интерфакс-Украина».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми народными республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате силового переворота. Официальный Киев с тех пор пытается установить контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Киев и власти республик Донбасса постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев окончательно потеряет Донбасс, если откажется от выполнения условий Минских соглашений. Такое мнение высказал бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

По мнению генерала, Россия «всё сделает красиво», не прибегая к участию «зелёных человечков». В итоге всё будет сделано от имени и волею жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.