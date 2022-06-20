На Украине заявили, что Зеленский побывал под обстрелом В партии «Слуга народа» сообщили, что президент Украины попал под обстрел во время визита в Лисичанск

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время тайной поездки в Лисичанск попал под артобстрел, заявила в соцсетях депутат партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. На своей странице парламентарий опубликовала фотографию украинского лидера в компании солдат ВСУ.

Владимир Зеленский в Лисичанске. Не так давно. Собственное фото. Он попал потом под обстрел. Тайно [приехал] поддержать и увидеть [все] своими глазами, разобраться, — написала она.

17 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Северодонецке часть военнослужащих ВСУ на заводе «Азот» начала сдаваться в плен. Сообщается, что данные о сдавшихся в плен не разглашаются из-за опасений за их жизнь.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев указал, что войска республики будут проводить зачистку предприятия не спеша и с учетом ошибок, допущенных при взятии «Азовстали». По его словам, войска намерены перерезать боевикам все пути отступления, в том числе в сторону Лисичанска.