На Украине заявили, что Вашингтон увеличит военную помощь Киеву

Конгресс США может увеличить размер военной помощи Украине. Об этом украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила на своей странице в Facebook.

Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи безопасности Украине до 300 млн (долларов. — NEWS.ru). Это хорошая сделка в оборонном бюджете США на 2022 год, — написала она в соцсетях.

Маркарова добавила, что в Киеве надеются на то, что выделение этой суммы будет согласовано и одобрено обеими палатами Конгресса США.

Ранее стало известно, что вероятность полномасштабной войны Украины с Россией существует. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, виной тому будут «агрессивные действия Кремля». Он отметил, что если произойдёт военное столкновение двух стран, это станет самой большой ошибкой России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Вашингтона сделает всё возможное для защиты Украины в случае возможной вооружённой агрессии со стороны России.