На Украине заявили, что страна станет членом ЕС в 2024 году

Украина войдёт в состав Европейского союза в 2024 году, сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет портал URA.ru. Она отметила, что первая часть заявки уже направлена, и скоро страна выполнит все требования ЕС.

Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году, — передаёт портал.

По словам вице-премьера, в планах руководства Украины также восстановить за два года транспортную и социальную инфраструктуру. При этом официальный Киев будет требовать, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые были сделаны в ходе спецоперации. Свириденко также отметила, что для восстановления экономики потребуется помощь стран Европы, в том числе отказ от пошлин на украинские товары.

Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз 1 марта. Киев стремится получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне. При этом глава Евросовета Шарль Мишель считает, что членство Украины, Молдавии и Грузии в ЕС на данный момент лишено однозначной поддержки среди членов сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее передал представителю Евросоюза заполненную и подписанную анкету, необходимую для процедуры получения статуса кандидата в ЕС. Данный опросник глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее лично передала Зеленскому в ходе её визита на Украину 8 апреля. После передачи заполненного документа Еврокомиссия приступит к анализу на предмет того, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства».

Ранее член Совета Федерации России Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что как минимум две страны в Европе — Франция и Германия — сделают всё, чтобы Украина не вошла в ЕС. По мнению сенатора, Парижу и Берлину не нужны «новые нахлебники и проблемы с безопасностью».