На Украине заявили, что Россия почти уничтожила ВПК страны

Россия в ходе спецоперации практически уничтожила военную промышленность Украины. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, добавив, что потери несёт и гражданская промышленность. Его слова приводит РИА Новости.

Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несём, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность во многом. И во многом добивают гражданскую, — заявил Арестович.

По заявлению Минобороны России, Вооружённые силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Арестович ранее пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Он призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог. В ответ генеральная прокуратура Белоруссии возбудила дело против него.

Ранее депутат Госдумы и бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил NEWS.ru, что Арестович делает много прогнозов, большинство из которых не сбывается. Говоря о переговорах между Россией и Украиной, он подчеркнул, что со стороны Киева «не с кем и не о чем» договариваться. Так депутат прокомментировал прогноз Арестовича о том, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.