На Украине заявили, что Россия не стремится к миру в Донбассе

Отказ России продлить работу наблюдательной миссии ОБСЕ на границе с Украиной свидетельствует о том, что Москва не стремится к миру в Донбассе. Об этом заявил агентству «РБК-Украина» министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Это лишь подчёркивает, что действия (Москвы - NEWS.ru) абсолютно сознательны. Россия не стремится к миру. И не хочет иметь лишние глаза «на земле», которые фиксируют нарушения договорённостей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном - скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее, — сообщил Резников.

По его мнению, ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов в Донбасс. Резников считает, что это Москва готовится к эскалации конфликта.

Таким образом Россия саботирует выполнение Минских соглашений, резюмировал украинский политик. Резников подчеркнул, что если бы подобное сделал Киев, все российские официальные лица и пропагандисты уже бы рассказывали, что Украина вышла из «Минска».

Следовательно, есть все основания спросить у российской стороны - означает этот шаг о выходе из переговоров? — заключил он.