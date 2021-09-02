На Украине заявили об успехе Зеленского в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом добился того, чтобы Минские соглашения вообще не обсуждались, и попросил США приложить усилия для освобождения заключённых в России украинцев. Политолог Михаил Погребинский в интервью «Украина.ру» назвал это успехом.

«Нормандский формат» упомянут, но мало того, что не упомянуты Минские соглашения, так ещё и сказано, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы, — заявил он изданию.

То есть, по мнению украинского политолога, США не видят проблемы в том, что Украина не намерена выполнять соглашения. Они это вообще стараются не замечать. Хотя в России были надежды, что Байден пойдёт навстречу Москве и призовёт Зеленского выполнять договорённости.

Однако Погребинский добавил, что главные ожидания украинской стороны не оправдались — не получилось склонить американцев к шагам против «Северного потока — 2» и завести разговор о компенсациях. Кроме того, сама встреча сигнализирует о продолжающемся закабалении американцами Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский остался доволен визитом в США.