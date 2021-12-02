На Украине заявили, что Лукашенко объявил Киеву войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлением о поддержке Москвы в случае конфликта с Украиной фактически объявил Киеву войну, заявил бывший депутат Рады Тарас Черновол. Ударом по Украине являются и слова белорусского лидера о Крыме, отметил политик в колонке для «Главреда».

Лукашенко ранее говорил, что выберет сторону своего союзника, если Украина проявит агрессию по отношению к России. Также он заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Заявление Лукашенко о Крыме — прямой удар по Украине. И государство должно поступить так же, как с Россией в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию, — подчеркнул Черновол.

В признании белорусским президентом воссоединения Крыма с Россией он увидел возможность для Москвы более эффективно бороться с антироссийскими санкциями. Поэтому Киев должен отозвать посла из Минска, понизить статус диппредставительства до уровня временного поверенного и резко сократить дипломатическое присутствие.

Следующим шагом должно стать сокращение всех дипломатических отношений (в том числе экономических), потому что Беларусь фактически объявила войну, когда заявила о поддержке России в случае любого надуманного повода (потому что реальные им не нужны) для якобы нападения Украины, — заключил политик.

Ранее стало известно, что витиеватое заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о российском де-факто Крыме преподнесли как небывалую сенсацию: мол, столько времени уговаривали, призывали, и вот свершилось. Вопрос что? Действительно, трудно отрицать, что де-факто Крым российский.